RAD: la folle avventura mutante di Double Fine nella nostra Videoanteprima

Il creatore di Stacking e Headlander, il team Double Fine fondato da Tim Schafer, si lancia nel genere roguelike con un action a tinte nucleari pubblicato da Bandai Namco: lo abbiamo visto in azione all'E3 di Los Angeles.

Approfittando dell'enorme vetrina mediatica concessa dalla fiera videoludica californiana, abbiamo così esplorato le lande radioattive dell'ultimo action adventure di Double Fine e fatto la conoscenza delle buffe creature mutanti di RAD.

Immersi in una nuvola multiforme scaturita da una dimensione post-apocalittica, il nostro impavido alter-ego ha indossato i panni dell'eroe per dare la caccia a mostri d'ogni sorta. L'esperienza vissuta dal nostro inviato Marco Mottura, come spiega lui stesso nella nostra approfondita anteprima di RAD dall'E3 2019, è stata particolarmente felice e dal ritmo incalzante, al netto di qualche sbavatura tecnica e ludica rappresentata da un approccio action troppo sintetico.

Il folle esperimento roguelike di Double Fine Productions e Bandai Namco avrà ufficialmente inizio il prossimo 20 agosto, giusto in tempo per il lancio di RAD su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nonostante la recente acquisizione di Double Fine da Microsoft, il progetto continuerà perciò ad essere proposto in multipiattaforma esattamente come l'altro titolo in sviluppo da parte del team di Tim Schafer, ossia l'ambizioso platform adventure Psychonauts 2, previsto in uscita su PC, PS4 e Xbox One nel 2020.