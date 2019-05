RAD: svelata la data d'uscita del rogue-like di Double Fine Productions

Bandai Namco Entertainment è lieta di svelare che RAD, un rogue-like d’azione 3D sviluppato in partnership con Double Fine Productions, arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital il 20 agosto 2019.

RAD è ambientato in un mondo post-post-apocalittico, in cui l’umanità ha dovuto affrontare l’apocalisse, non una ma ben due volte. I giocatori vestiranno i panni di un adolescente che deve avventurarsi nel Fallow, una landa desolata, radioattiva e in continuo cambiamento, piena di creature sconosciute e indescrivibili. Lì, dovranno trovare il modo di guarire il mondo e trasformare questo paesaggio arido e desolato in una fonte rigogliosa di nuova vita.

Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato una serie di screenshot che potete ammirare nella galleria allegata in calce a questa notizia.