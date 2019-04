RAD di Tim Schafer: nuova video dimostrazione dal PAX East 2019

Il canale YouTube di Bandai Namco Entertainment America ci ripropone l'intero panel tenuto in quel di Boston dagli autori di Double Fine per mostrare al pubblico del PAX East 2019 il nuovo progetto di Tim Schafer, l'originale RAD per PC e console.

Presentato nel corso dell'ultimo Nindies Showcase, RAD è l'ultimo action adventure dell'eccentrico autore (assieme agli altri membri del mai troppo celebrato team di LucasArts) dei primi due capitoli della serie di Monkey Island.

Il titolo tratteggia un futuro post-apocalittico dominato dalla devastazione più totale e dall'avvento di una serie di creature mostruose e di animali mutanti. Il nostro compito sarà quello di riportare l'ordine nel Caos interpretando uno dei pochi "Angeli della Vendetta" sopravvissuti alla guerra atomica.

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco, il progetto utilizzerà una visuale alta con telecamera simil-isometrica per consentire all'utente di abbracciare una porzione relativamente ampia della mappa e garantirgli la massima reattività negli attacchi da portare al nemico di turno. L'esplorazione dei livelli permetterà al nostro alter-ego di entrare in contatto con personaggi secondari dal carattere stratificato che, in base alle situazioni affrontate, forniranno missioni e attività con cui estendere l'arsenale a disposizione del protagonista.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che RAD è atteso al lancio in estate su PC (su Steam, ci tiene a sottolineare quel mattacchione di Schafer), Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.