Radiant Historia Perfect Chronology: demo per 3DS disponibile sul Nintendo eShop

Come annunciato in giornata da, una demo gicabile diè ora disponibile per il download gratuito sul Nintendo eShop del 3DS.

La versione di prova potrà certamente risultare utile ai giocatori per familiarizzare con la storia e i personaggi del gioco, nonché per prendere confidenza con le sue principali meccaniche di gameplay. Ogni progresso raggiunto nella demo potrà essere trasferito nella versione completa, in caso si decida di acquistarla.

Atlus ha inoltre diffuso il piano di pubblicazione dei DLC del gioco, che di seguito vi andiamo ad esporre:

13 febbraio

Growth Ring ($1.99)

($1.99) Mole Armlet ($1.99)

($1.99) New Difficulty: DEADLY (Gratuito)

(Gratuito) Chibi Art Pack ($2.49)

($2.49) Classic Art Pack ($2.49)

($2.49) Bathing in Mana ($3.99)

20 febbraio

Rage of the Fallen ($2.49)

($2.49) Under the Moonlight ($2.49)

27 febbraio

Settling the Score ($2.49)

($2.49) Meeting in the Chasm ($2.49)

($2.49) Hunting Corridor Dungeon (2.99)

Radiant Historia: Perfect Chronology è ora disponibile in Giappone per Nintendo 3DS, mentre arriverà in Nord America il 13 febbraio e in Europa il 16 febbraio. In cima alla notizia trovate un unboxing della Launch Edition del gioco, mentre a questo indirizzo potete dare uno sguardo ad un filmato incentrato sul sistema di combattimento.