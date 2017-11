Nella giornata odierna,ha annunciato la data di uscita occidentale di: il titolo, versione remastered dell'originale uscito su DS nel 2011, giungerà in esclusiva su Nintendo 3DS il 13 febbraio in Nord America e il 16 febbraio in Europa.

Per l'occasione, il publisher ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco, mostrandoci la sua peculiare meccanica temporale: grazie al White Chronicle saremo in grado di viaggare attraverso divese linee temporali e cambiare il destino degli eventi.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Radiant Historia: Perfect Chronology sarà disponibile su Nintendo 3DS a partire dal 16 febbraio in Europa.