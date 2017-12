Radiant Historia Perfect Chronology: un trailer per le caratteristiche del Battle System

: In, è necessaria una strategia ben ponderata per rendere al massimo i tuoi attacchi dal momento che il sistema di battaglia è molto di più che un meccanico turn based.

Ecco quello che puoi fare per trasformare il sistema a tuo favore:

Manovra gli avversari attorno alla griglia della battaglia

Colpisci più nemici in un unico attacco.

Sposta il tuo nemico o l'ordine di attacco della tua squadra per sfruttare al massimo le capacità usando il comando change

Ricevi aiuti per combattere con nuove abilità di supporto

Termina gli avversari con un colpo devastante usando l’abilità mana burst

Le caratteristiche di Radiant Historia: Perfect Chronology:

Una rivisitazione ancora più emozionante dell’originale – Ancora una volta prenderai le redini di Alistel nei panni di Stocke mentre sblocca la potenza all’interno del magico libro reliquia del White Chronicle e guadagna la possibilità di viaggiare tra due line temporali alternative. Con i suoi nuovi poteri, Stocke dovrà correggere gli errori del passato per impedire l'annientamento totale del mondo. Questa volta, però, le cose sono un po’ diverse. Il design dei personaggi è cambiato così come i nuovi voice-over, inoltre c’è una nuovissima animazione di apertura fatta dalla A-1 Pictures, una nuova sigla, le illustrazioni di eventi, cinque nuovi brani del compositore Yoko Shimomura e ulteriori impostazioni sulla difficoltà che miglioreranno l'esperienza di gioco in questa nuova versione di un soggetto amatissimo.

Nuovi contenuti strabilianti per l’innovazione della storia: Stocke ora incontrerà un misterioso nuovo personaggio di nome Nemesia che gli insegnerà di più sulla storia del suo mondo e sbloccherà una terza linea temporale per esplorare l'effetto a catena di alcune delle sue azioni con episodi di scenari "come se". Se sei un purista di Radiant Historia che vuole semplicemente giocare la storia del gioco originale, abbiamo la soluzione! Perfect Chronology offre due diverse modalità di gioco: Append e Perfect. La modalità Append consente di ripercorrere il gioco originale prima di avere l’opzione per avviare una NewGame + con il contenuto aggiunto, mentre la modalità Perfect consente di giocare dal principio con l'inclusione della terza timeline.

Un classico da non perdere – Anche se c'è un'abbondanza di contenuti espansi che vanno scoperti, il cuore e l'anima di Radiant Historia rimangono gli stessi. Se ti sei perso il gioco originale nel 2011, quest’ultimo in arrivo è l'occasione perfetta per giocare ad un classico moderno. Con un entusiasmante sistema di combattimento positioning-based, personaggi memorabili ed elettrizzanti meccanismi di viaggio nel tempo, Radiant Historia: Perfect Chronology è essenziale per tutti i fan del JRPG.

Alcune edizioni limitate includeranno un art book al lancio (sveleremo ulteriori dettagli prossimamente).