Radical Heights: 50 minuti di gameplay del nuovo Battle Royale degli autori di LawBreakers

A inizio settimana Boss Key Productions ha annunciato Radical Heights, nuovo Battle Royale ora disponibile su PC (via Steam) in accesso anticipato. Per l'occasione, GameInformer USA ha pubblicato un video che mostra 50 minuti di gameplay del gioco.

Radical Heights è un Battle Royale ambientato all'interno di un Reality Show degli anni '80, questa la sinossi: "Partecipa a una grandiosa sparatoria in una cupola soleggiata di SoCal mentre i concorrenti avanzano su una bici BMX o pedinano altri concorrenti dall'ombra alla ricerca di armi e premi ... ma puoi anche incassare - vincere o perdere! Sia che tu spenda i soldi per personalizzazioni nella tua sala premi personale o che li carichi da un bancomat per acquistare armi all'inizio della prossima partita, costruire una grande quantità di denaro è importante quanto abbattere la concorrenza in questo irriverente gioco d'azione a tema anni '80 dove tutti vogliono essere ricchi e famosi!"

Radical Heights è disponibile su Steam in Accesso Anticipato come Free-To-Play, il Founder's Pack (opzionale) è in vendita a 13,99 euro.