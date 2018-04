Radical Heights: gioca in diretta con la redazione lunedì 16 aprile alle 17:00!

Lunedì 16 aprile, una giornata di dirette dedicata ai Battle Royale: nella giornata di oggi vi proporremo infatti i live gameplay di Radical Heights e Fortnite, di seguito gli orari di inizio delle trasmissioni e tutti i dettagli.

Radical Heights (Ore 17:00)

Due ore di gameplay del nuovo Battle Royale realizzato da Boss Key Productions, team fondato da Cliffy B (papà di Gears of War) noto per aver pubblicato LawBreakers la scorsa estate. Dopo il fallimento commerciale del gioco, la compagnia ci riprova ora con Radical Heights, Battle Royale disponibile in Early Access Free to Play su Steam. Vi invitiamo a scaricare il titolo per giocare in diretta in compagnia di Alessandro Bruni a partire dalle 17:00.

Fortnite (Ore 21:00)

RNade torna sui nostri schermi con Fortnite, per giocare in modalità Battle Royale, indubbiamente la più popolare del gioco Epic. Appuntamento stasera alle 21:00, non mancate!

Gli appuntamenti andranno in onda agli orari indicati sul nostro canale Twitch, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e gli altri spettatori.