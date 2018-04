Radical Heights è il nuovo Battle Royale degli autori di LawBreakers, in uscita domani

Sono passati solo pochi giorni da quanto Cliffy B ha ammesso il fallimento di LawBreakers. Nonostante il flop commerciale del gioco, il team di Boss Key Productions non si è perso d'animo ed ha annunciato Radical Heights, nuovo Battle Royale in uscita domani su Steam.

Così viene presentato Radical Heights nella pagina del gioco: "Benvenuto su Radical Heights, uno sparatutto gratuito Battle Royale. Partecipa a una grandiosa sparatoria in una cupola soleggiata di SoCal mentre i concorrenti avanzano su una bici BMX o pedinano altri concorrenti dall'ombra alla ricerca di armi e premi ... ma puoi anche incassare - vincere o perdere! Sia che tu spenda i soldi per personalizzazioni nella tua sala premi personale o che li carichi da un bancomat per acquistare armi all'inizio della prossima partita, costruire una grande quantità di denaro è importante quanto abbattere la concorrenza in questo irriverente gioco d'azione a tema anni '80 dove tutti vogliono essere ricchi e famosi!"

Radical Heights sarà disponibile dal 10 aprile in Early Access su Steam, il gioco sarà Free-To-Play con supporto per le microtransazioni, un Founder's Pack con oggetti cosmetici e altri bonus sarà in vendita da domani ad un prezzo non ancora annunciato.