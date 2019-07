Radical Summer di Rocket League celebra la TV anni '80: ecco KITT, l'auto di Supercar!

Le fucine digitali di Psyonix si preparano a sfornare una nuova serie di contenuti aggiuntivi per tutti coloro che stanno partecipando all'evento Radical Summer di Rocket League su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Se le prime due fasi dell'evento estivo dell'arcade racer "a vocazione calcistica" di Psyonix si sono concentrate sui Film e sulla Cultura degli anni '80, la terza e ultima fase di Radical Summer tirerà fuori il paninaro che è in noi dandoci modo di celebrare la TV e le serie televisive del decennio dominato dalle console a 8-bit.

La Regina incontrastata di questa ultima festa ingame a cui potremo partecipare gratuitamente dal 22 luglio al 12 agosto sarà K.I.T.T., l'intelligenza artificiale che governa la mitica automobile nera della serie Knight Rider trasmessa qui in Italia come Supercar. Durante questa fase potremo utilizzare le Cassette ottenute giocando alle diverse modalità di Rocket League per sbloccare oggetti che spazieranno dal topper di Voltron alle decalcomanie ispirate alle leggende del wrestling come Macho Man e Ultimate Warrior. L'auto KITT potrà essere acquistata al prezzo di 1,99 dollari attraverso il negozio interno per le microtransazioni facoltative.

Nel corso dell'ultima fase di Radical Summer avremo poi accesso alla modalità Beach Ball, una variante delle sfide 2 contro 2 con un pallone da spiaggia che sarà più grande e più leggero del pallone regolamentare. A questa si aggiungeranno anche le tante mini-modalità a tempo che hanno attraversato l'intero evento estivo di Rocket League.