Radio 105, PGEsports e Predator presentano il Viewing Party di League of Legends

, in collaborazione con, vi invitano al Viewing Party dedicato alle finali del torneo Worlds 2017. Assisti al più grande evento eSports dedicato a, dove i migliori team si affronteranno per decretare il vincitore del campionato mondiale di quest’anno.

I fan potranno tifare la loro squadra del cuore in compagnia di tanti altri appassionati di League of Legends all’interno del Teatro Principe di Viale Bligny 52 a Milano nella giornata di Sabato 4 Novembre 2017.

Goditi lo spettacolo commentato dal vivo dai caster di MOBA Milano; Terenas, KenRhen e Sarengo. I partecipanti all’evento riceveranno in loco esclusivi gadget ufficiali offerti da Riot Games, insieme all’aspetto Veigar Squadra Omega e il lume ufficiale Riot Games da riscattare all’interno del gioco.

Le porte del Teatro Principe apriranno alle ore 09:00 e l’evento proseguirà per tutta la giornata, per festeggiare insieme la fine di questa stagione di League of Legends. Sarà possibile seguire l’intero evento anche sul canale Twitch di PG Esports.