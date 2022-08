Ragazza su Tinder convince alcuni uomini a comprare NieR Automata... per poi lasciarli

Kotaku riporta una bizzarra storia con protagonista una donna (conosciuta come Jen) impegnata in prima persona per aumentare le vendite di NieR Automata. Come? Convincendo uomini su Tinder, salvo poi lasciarli dopo aver raggiunto il suo scopo.

La donna aveva creato un profilo su Tinder e convinceva uomini ad acquistare una copia di NieR Automata per proseguire la conoscenza, a quel punto però la protagonista della storia iniziava ad ignorare i malcapitati. Jen (nome di fantasia) assicura di non aver mai promesso sesso in cambio di questo gesto d'amore, la donna si è detta però molto contenta di aver fatto vendere circa 22 copie in più di NieR Automata e si è molto divertita a parlare del gioco, inoltre afferma che "far salire le vendite significa avere più giochi di Yoko Taro."

La redazione di Kotaku ha contattato Jen incuriosita dalla storia, la donna non ha fornito prove concrete degli acquisti ma ha mostrato una serie di screenshot con chat private con molti uomini che affermano di "non poter credere al fatto di star comprando un videogioco per conquistare una donna."

In alcune chat, Jen e il suo spasimante discutono del finale di NieR Automata e di altri dettagli sul gioco, la ragazza ribadisce di essere una grande fan di NieR Automata, il gioco di Yoko Taro l'avrebbe salvata dal suicidio e da una grave forma di depressione, tanto da spingersi a diventare una sorta di "promoter" per il gioco stesso. Dopo tanta dedizione, Jen ha smesso di adescare uomini ed ha guadagnato un premio: il follow di Yoko Taro su Twitter.