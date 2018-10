Ragazzo americano perde oltre 50 chili e torna in salute grazie a Dance Dance Revolution

Alcune volte i videogiochi possono cambiare la vita delle persone in meglio, ne è esempio lampante la storia di Xopher, un ragazzo che, grazie a Dance Dance Revolution, è riuscito a perdere oltre 50 chili e rimettersi in sesto dopo aver sofferto di obesità e problemi di salute.

Nel 2012, in seguito agli avvertimenti del suo cardiologo, Xopher cominciò ad andare in palestra, senza tuttavia ottenere i risultati sperati. Dopo circa due anni e un trasloco, il ragazzo decise di acquistare una postazione di Dance Dance Revolution SuperNova in vendita su Ebay. Dopo aver riparato il macchinario, Xopher, da sempre fan del gioco, decise di cominciare un allenamento basato proprio su Dance Dance Revolution, cominciando da tre partite giornaliere e aumentando il carico di lavoro con il passare del tempo. Grazie a questo particolare allenamento, dal 2014 al 2018 Xopher è riuscito a perdere oltre 50 chili: "La pressione arteriosa era passata da 140/80 a 112/65, mentre il battito cardiaco a riposo da 70 a 45-50 pulsazioni al minuto. Avevo raggiunto il mio obiettivo, ero in salute per la prima volta nella mia vita". Xopher adesso va in palestra, gioca a Dance Dance Revolution a livelli competitivi e consiglia a tutti di provare il gioco.