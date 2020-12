Un ragazzo malato di cancro riceve una PS5 in regalo dal suo vicino di casa

È stato un anno molto duro per Sonny Boyd, un ragazzo di dieci anni di South Philadelphia, e non solo per colpa della crisi sanitaria ed economica. Oltre ad avere una gamba rotta, Sonny è reduce da un intervento chirurgico effettuato a causa di una cancro al cervello.

La sua storia ha colpito profondamente il suo vicino di casa, Angel Ortero, un sedicenne che frequenta la Roman Catholic High School di Philadelphia. Angel, di nome e di fatto, quando è venuto a conoscenza della difficile situazione che sta vivendo il piccolo Sonny, ha deciso di regalargli la PlayStation 5 che sua madre aveva vinto ad una lotteria. "Io, in quanto sedicenne, ero incredibilmente eccitato all'idea di giocarci, ma ho visto il post e ho pensato a quanto dovrebbe essere felice un ragazzo della sua età e a cosa sta passando. Credo che tutte queste cose materiali non sono importanti quanto il sorriso che gli ho donato", ha affermato.

La madre di Sonny ha insistito tanto e, anche se lui non voleva, ha dato dei soldi ad Angel. Il sedicenne li ha tuttavia utilizzati per comprare dei giocattoli che ha poi affidato a sua nonna: in quanto pastore, si occuperà di donarli in beneficenza ad una comunità della Repubblica Dominicana. "Volevo che quel regalo fosse da parte mia per Sonny. Per cui, ho preso i soldi e ho comprato più giocattoli che potevo. Li donerò a mia nonna. Conosco bene tutte le cose brutte che stanno succedendo, la pandemia e i sacrifici che le persone stanno affrontando". Se volete saperne di più sulla storia, vi invitiamo a guardare il servizio di 6abc in apertura di notizia.

PS5, intanto, continua ad essere introvabile, anche se Sony ha promesso di distribuire nuove unità giusto in tempo per le festività natalizie.