Rage 2 e A Plague Tale: Innocence giocati oggi in diretta su Twitch

Se avevate impegni per la giornata di oggi, speriamo che non fossero importanti, perché quando avrete letto il programma quotidiano del nostro Canale Twitch dovrete per forza cancellarli. Oggi infatti giocheremo in diretta con voi ben tre importanti ed interessanti titoli.

Si tratta di RAGE 2, A Plague Tale: Innocence e Rainbow Six Siege. Una giornatina mica da ridere insomma.

RAGE 2 è il sequel del primo e apprezzato capitolo dello sparatutto, figlio di un matrimonio tra tre grandi nomi dell'industria videoludica: Avalanche, ID Software e Bethesda, che funge da publisher del gioco. Sintonizzatevi sul nostro Canale Twitch alle 14 per vedere tutte le novità di questo nuovo capitolo, mentre nel frattempo potete approfondire con la nostra Anteprima di RAGE 2.

A Plague Tale: Innocence è l'ultima avventura di Asobo Studio, pubblicata da Focus Home Interactive, che ci catapulterà nella Francia Medievale, in piena epidemia di peste. Non un titolo da allegroni insomma, ma sicuramente molto valido, come potrete capire dalla nostra anteprima di A Plague Tale: Innocence. Su Twitch invece ve ne parleremo dalle 18.

Immancabile poi, per concludere la giornata degnamente, una sessione dello sparatutto di Ubisoft, Rainbow Six Siege, in compagnia di RNade dalle 21.

Ricapitolando:

Ore 14: RAGE 2

Ore 18: A Plague Tale: Innocence

Ore 21: Rainbow Six Siege feat. RNade

Potete seguire le nostre live sul Canale Twitch di Everyeye.it in diretta, o in differita sul Canale YouTube Everyeye On Demand.