RAGE 2: un altro tweet di Bethesda suggerisce l'arrivo di un annuncio

Il reveal ufficiale di RAGE 2 sembra sempre più vicino: dopo il tweet di ieri sera, Bethesda ha pubblicato una nuova immagine che sembra confermare l'arrivo imminente di un annuncio. Sarà questione di pochi giorni?

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, Bethesda ha pubblicato un'immagine che contiene almeno due indizi riconducibili a RAGE 2. Analizzando lo scatto con un minimo di attenzione, al centro della fotografia si può notare la presenza di un cosplay tratto dal gioco, per non parlare del simbolo anarchico presente sulla porta di destra (con tanto di scritta "Anarchy Tours").

È chiaro che il tweet in questione faccia riferimento a RAGE, così come è stato per il messaggio pubblicato ieri sera dalla stessa Bethesda: in quel caso, addirittura, sembrava emergere la possibile data di annuncio di RAGE 2, che stando all'indizio dovrebbe essere fissata per lunedì 14 maggio.

Ricordiamo che le ultime voci sull'esistenza di RAGE 2 sono partite da Wal-Mart Canada, quando il rivenditore ha inserito nei propri listini una serie di giochi non ancora annunciati come Borderlands 3, Gears of War 5, Just Cause 4, Splinter Cell e appunto lo stesso RAGE 2.

Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da Bethesda: vi farebbe piacere se il sequel di RAGE venisse confermato?