RAGE 2 annunciato con un trailer, il primo video gameplay arriva il 15 maggio

Dopo una serie di immagini teaser diffuse nel weekend che puntavano alla giornata di oggi, Bethesda ha ufficialmente annunciato RAGE 2, sequel dello sparatutto ID Software pubblicato nel 2011, che si prepara a tornare sui nostri schermi con un nuovo capitolo.

"In un mondo senza regole, l'unica regola è la follia", questa lo slogan di RAGE 2. Pochissimi al momento i dettagli sul progetto, l'obiettivo di Bethesda sembra quello di espandere l'universo narrativo di RAGE con nuovi personaggi, migliorie al gameplay e ambientazioni inedite, il tutto con uno stile post apocalittico simile a quello dell'esplosivo Mad Max Fury Road.



Bethesda ha dato appuntamento a martedì 15 maggio alle 16:00 (ora italiana) per il primo video gameplay del gioco e per maggiori dettagli sullo stesso. RAGE 2 è ancora privo di una finestra di lancio e anche le piattaforme supportate non sono state rivelate, quasi certamente il gioco arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC, una versione per Switch potrebbe non essere esclusa considerando l'intenzione del publisher di supportare la piattaforma Nintendo, come dimostrano i lanci di DOOM, The Elder Scrolls V Skyrim e Wolfenstein II The New Colossus.



Restiamo in attesa di saperne di più su RAGE 2, intanto potete vedere il trailer di debutto in apertura della notizia, buona visione!