RAGE 2: Bethesda annuncia le Sfide da affrontare nel mese di Luglio

Dopo aver lasciato a id Software e agli studi Avalanche lo spazio mediatico necessario per comunicare l'arrivo dell'update di RAGE 2 col ripristino dei campi di banditi, Bethesda pubblica la lista con le Sfide speciali a cui partecipare nell'endgame del loro sparatutto free roaming nel corso del mese di luglio.

Il primo evento organizzato per gli esploratori della Zona Devastata della post apocalisse di RAGE 2, chiamato Bruco dell'Ozono, è già attivo e lo sarà fino all'11 luglio. Lo scopo di questa sfida è piuttosto semplice e consiste nel fronteggiare la minaccia rappresentata da un enorme Verme delle Sabbie!

Vista la pericolosità dell'essere, per portare a termine l'impresa bisognerà affrontare il vermone nel corso di tre specifiche fasi: la prima (28 giugno all’11 luglio) ci chiederà di allontanare il Verme dal mondo di gioco, la seconda (dal 2 al 4 luglio) ci vedrà fronteggiare nuovamente il bestione per indebolirlo in vista della terza e ultima fase (dal 5 all'11 luglio) in cui dovremo tentare di ucciderlo. Il completamento di ogni fase garantirà ricompense crescenti.

Questa è invece la sintesi delle altre Sfide che avranno luogo nell'universo sparatutto di RAGE 2 nel mese di luglio:

Ripetizione Sfida della Zona Devastata (dal 12 al 18 luglio): in questa attività potremo partecipare alle attività che hanno caratterizzato le settimane del periodo post-lancio del gioco, il tutto per ottenere la nuova skin Ultima Melodia per il fucile d'assalto.

Evento DOOM (19 al 25 luglio): dal cielo pioveranno palle infuocate! I Ranger di buona volontà dovranno indagare nei luoghi d'impatto di questi misteriosi meteoriti per scoprire cosa DIAVOLO succede. Portando a termine questa sfida si otterrà la skin DOOM del fucile a pompa.

Immortali un cavolo (26 luglio all'1 agosto): i Ranger dovranno abbattere 1.000.000 di Sudari Immortali prima che questi ultimi riescano a depredare le risorse disseminate per la Zona Devastata dai meteoriti dell'evento dedicato a DOOM. Superando questa sfida si avrà diritto alla skin Ustione Profonda per il fucile a pompa.