RAGE 2 di Bethesda è finalmente disponibile su PC e console

Che la follia abbia inizio! RAGE 2 è ora disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Nell’universo di RAGE 2 ti aspetta un classico sistema di combattimento in stile id Software in un folle mondo aperto creato da Avalanche Studios.

Vestirai i panni di Ranger Walker, la cosa che più si avvicina a un supereroe e la migliore speranza di rovesciare il regime tirannico del generale Cross e dei suoi tirapiedi mutanti dell’Autorità.

Padroneggia un arsenale di armi devastanti e abilità nanotritiche potenzianti per trasformare i nemici in carne a cubetti. Cinghiali delle paludi, Bulli delle piane desertiche, mutanti delle fogne e samurai dei Sudari immortali, tutti in RAGE 2 vogliono farti fuori. Assicurati di ammazzarli prima tu.

Per saperne di più ti rimandiamo alla recensione di RAGE 2, disponibile da oggi su PC Windows, PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X.