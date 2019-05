RAGE 2: BFG 9000 esclusivo delle edizioni speciali, non è ottenibile in gioco

L'uscita di RAGE 2, folle sparatutto open world frutto del lavoro congiunto di Avalanche Studio e id Software, si fa sempre più vicina. Le edizioni speciali che saranno disponibili al lancio del 14 maggio sono note già da un bel po' di tempo, ma uno dei dubbi principali dei giocatori è stato fugato solamente nella giornata di ieri.

Tutti gli acquirenti della Collector's Edition e della Deluxe Edition di RAGE 2 otterranno in regalo il BFG 9000, potentissima bocca da fuoco proveniente dall'universo di DOOM. Rispondendo alla domanda di un fan su Reddit, il community mananger Andre Carlos ha specificato che al lancio quest'arma aggiuntiva sarà ottenibile solo ed esclusivamente comprando una delle due edizioni speciali sopra menzionate. In sostanza, non sarà possibile sbloccarla durante il prosieguo dell'avventura, come spesso accade in altre iniziative simili, che si limitano a fornire uno sblocco anticipato.

Come facilmente immaginabile, la notizia ha indispettito una certa frangia della community, che non vede di buon occhio pratiche di questo tipo. Non mancano in ogni caso i difensori, i quali affermano che si tratta di un semplice bonus che non aggiunge nulla di particolarmente rilevante all'esperienza. Voi cosa ne pensate?

Nell'attesa che il titolo arrivi sugli scaffali fisici e digitali di PlayStation 4, Xbox One e PC, vi consigliamo di leggere l'anteprima di RAGE 2 a cura del nostro Giuseppe Arace, che ha avuto modo di provarlo in tempi recenti. In calce trovate un'immagine riepilogativa con gli altri contenuti esclusivi della Deluxe Edition e i bonus preordine, tra i quali spicca la modalità Ho il fuoco dentro.