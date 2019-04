RAGE 2: la BFG di Doom si mostra in un nuovo filmato

Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo filmato di RAGE 2 che mostra ben 11 minuti di gameplay del folle sparatutto sviluppato da Avalanche e pubblicato da Bethesda.

Tra i protagonisti del lungo filmato, catturato a risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo su quella che sembra essere la versione PC, c'è anche il BFG 9000 di DOOM. La celebre arma, presente nella serie di sparatutto in prima persona id Software, sarà infatti presente nel gioco sotto forma di bonus per le prenotazioni. Tra le altre fasi di gioco mostrate nel filmato troviamo anche alcune sezioni a bordo di veicoli e il tutorial dei Dardi Gravitazionali, grazie ai quali è possibile colpire oggetti e avversari per poi scagliarli verso un obiettivo dello scenario. Nella parte finale del video ci viene anche dato un'assaggio delle battaglie contro i boss, ovvero i mostruosi Digg e Dugg.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che RAGE 2 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 14 maggio nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC. Stando alle parole del team di sviluppo, le uniche versioni console che supporteranno i 60fps saranno quelle per PlayStation 4 PRO e Xbox One X. Pare inoltre che la versione Nintendo Switch del gioco non sia attualmente in sviluppo.