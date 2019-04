Rage 2: i bonus preordine e i contenuti della Deluxe Edition in video

Bethesda, Avalanche Studios e id Software hanno pubblicato un nuovo video di Rage 2 che mostra tutti i bonus riservati a coloro che preordinano il gioco e agli acquirenti della Deluxe Edition.

I giocatori che decideranno di riporre la loro fiducia nello sparatutto apocalittico preordinandolo, riceveranno un bel po' di contenuti in regalo. Tra di essi spicca la missione esclusiva Il dio della morte, una corsa selvaggia in cui Walker dà la caccia a una setta di mutanti impazziti che venera l’immagine di Nicholas Raine, l’eroe del primo Rage. In aggiunta, sono previsti il monster truck mutante, la storica pistola dei coloni, l'armatura leggendaria di Raine e la modalità Ha il fuoco dentro, che permette ai viandanti della Zona devastata di ascoltare le leggendarie battute del Tim Kitzrow dei bei tempi andati, commentatore di NBA Jam.

Gli acquirenti della Deluxe Edition, in vendita a 79,99 euro su PC e 89,99 euro su console, riceveranno il celebre BFG di DOOM, i codici cheat Mago della Zona devastata, lo stendardo da battaglia, un potenziatore dell'esperienza e l'espansione L’avvento dei Fantasmi, la cui pubblicazione è prevista entro la fine di quest'anno.

Il titolo, ricordiamo, è atteso per il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Rage 2 a cura di Giuseppe Arace.