RAGE 2: un breve filmato mostra in azione una potente abilità de L'Avvento dei Fantasmi

A pochi giorni dall'arrivo de L'Avvento dei Fantasmi, la prima espansione di rilievo per RAGE 2, Bethesda e Avalanche hanno pubblicato un breve trailer che mostra in movimento una delle abilità che potremo utilizzare acquistando il DLC: Vuoto.

Questo nuovo potere che il protagonista dello sparatutto in prima persona potrà utilizzare consiste in una sorta di presa in pieno stile Darth Vader, attraverso la quale potremo divertirci a spostare gli avversari in giro per la mappa e poi "spararli" verso una superficie per farli esplodere. Tra le altre novità del DLC troviamo anche una nuova fazione nemica, l'arma Laser a Feltrite e un nuovo veicolo con il quale seminare morte e distruzione nelle Terre Desolate.

Prima di lasciarvi al filmato di gameplay, vi ricordiamo che L'Avvento dei Fantasmi sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 26 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Chiunque sia in possesso del Season Pass potrà inoltre scaricare senza costi aggiuntivi il DLC in questione, mentre tutti gli altri potranno acquistarlo singolarmente.

Avete già letto l'elenco completo dei contenuti de L'Avvento dei Fantasmi? Con uno degli ultimi aggiornamenti è stato inoltre introdotto il New Game Plus in RAGE 2, funzionalità particolarmente richiesta dai fan.