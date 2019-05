RAGE 2: come sbloccare e ottenere tutti i Veicoli del gioco

Il mondo punk-apocalittico di RAGE 2 è pieno di nemici, sfide e insidie. Fortunatamente, per attraversarlo in lungo e in largo potremo contare sui numerosi veicoli corazzati presenti nel gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli tutti.

Il modo in cui sbloccare i veicoli di RAGE 2 può variare da mezzo a mezzo. In alcuni casi basterà trovarli nel mondo di gioco e acquistarli in città, in altri casi bisognerà portarsi avanti nei progetti, oppure portare a termine una determinata missione.

Come sbloccare tutti i veicoli di RAGE 2

Di seguito elenchiamo tutti i veicoli attualmente disponibili in RAGE 2, spiegandovi come sbloccare ciascuno di essi:

Phoenix : sbloccato automaticamente dopo la missione del prologo

: sbloccato automaticamente dopo la missione del prologo Raptor : raggiungi il livello 10 nel progetto Cattura & Controlla

: raggiungi il livello 10 nel progetto Cattura & Controlla Icarus : raggiungi il livello 7 nel progetto Cerca & Recupera

: raggiungi il livello 7 nel progetto Cerca & Recupera Chazcar : completa il Chazcar Derby nella storyline di Wellspring

: completa il Chazcar Derby nella storyline di Wellspring Xerxes III : completa la missione di Loosum Dagger

: completa la missione di Loosum Dagger Pulverizer : trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città Devastator : trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città Wind Razor : trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città Rolla : trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città Booma : trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città Nippa : trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città Monster Truck : sbloccato automaticamente per i possessori della Deluxe Edition

: sbloccato automaticamente per i possessori della Deluxe Edition Kola Kon Conquest : trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città BC Burger Storm Chaser : trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città Dumber Truck : trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città Loquacious Wanderer: trovatelo nel mondo di gioco e acquistatelo in città

Se siete in possesso della Deluxe Edition di RAGE 2, sulle nostre pagine potete vedere come sbloccare il BGF 900.

Per saperne di più sul nuovo FPS di Avalanche Studios e id Software, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di RAGE 2.