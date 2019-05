RAGE 2: come sbloccare e dove trovare il BFG 9000 di DOOM

Se avete acquistato la Collector's o la Deluxe Edition di RAGE 2 potete trovare il BFG 9000 all'interno del gioco, l'ultimo modella della potentissima e iconica arma vista in DOOM. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerla in-game.

Come confermato da Bethesda, il BFG 9000 è un bonus esclusivo per le versioni speciali di RAGE 2, motivo per cui l'arma potrà essere ottenuta soltanto dagli acquirenti delle edizioni Deluxe e Collector's Edition del gioco. Se siete in possesso di una di queste due edizioni, di seguito potete scoprire come ottenere il BFG 9000 nel nuovo FPS di Avalanche Studios e id Software.

Come ottenere il BFG 9000 in RAGE 2

Essendo in possesso della versione Deluxe o Collector's Edition di RAGE 2, cosa bisogna fare per ottenere il BFG 9000? Per prima cosa, sarà necessario selezionare l'opzione "Negozio" dal menu principale e collegare un account Bethesda con il gioco. Una volta fatto, sarete in grado di trovare l'arma dopo la missione del prologo.

Dopo aver completato la missione di apertura e indossato la tuta da Ranger, sarete in grado di lasciare Vineland. Durante il tragitto oltrepasserete una serie di edifici distrutti. Seguite la strada in avanti per un po', fino a vedere una meteora cadere dal cielo e schiantarsi contro una collina davanti a voi. A questo punto vi basterà raggiungere la cima della collina per vedere il BFG 9000 tra i detriti della roccia spaziale: non vi resta che raccogliere l'arma e iniziare a utilizzarla contro i nemici, scatenando tutta la sua potenza di fuoco sugli avversari.

Se volete saperne di più sul nuovo FPS di Avalanche Studios e id Software, vi rimandiamo alla nostra recensione di RAGE 2.