RAGE 2: si è conclusa la prima Sfida Community, ecco la ricompensa

Bethesda ha appena comunicato sui propri canali social ufficiali che la primissima Sfida Community di RAGE 2 si è appena conclusa e i risultati sono a dir poco incredibili.

L'obiettivo di questa prima sfida consisteva nel chiedere ai giocatori di tutto il mondo di eliminare 100 milioni di nemici e gli utenti non si sono fatti certo spaventare. Nonostante infatti manchino ancora 24 ore circa al termine ultimo per raggiungere l'obiettivo, sono già stati eliminati più del doppio dei nemici richiesti dagli sviluppatori. La ricompensa per aver completato questa prima sfida consiste in una nuova ed esclusiva mimetica da applicare alla primissima arma del gioco: la pistola. Potrete riscattare la vostra Vomit Comet Skin semplicemente avviando il gioco con una connessione attiva il prossimo venerdì 24 maggio 2019.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima Sfida Community e la relativa ricompensa, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di RAGE 2. Sapevate che al primo posto della classifica UK c'è RAGE 2?

Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate la guida completa ai numerosi trucchi di RAGE 2, i quali impediscono di ottenere trofei e obiettivi ma rendono il titolo Avalanche ancora più folle.