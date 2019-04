RAGE 2 per console mid-gen: doppio video di gioco su PS4 Pro e Xbox One X

Se la nostra Video Anteprima di RAGE 2 non è bastato a placare la vostra sete di informazioni, i canali YouTube ufficiali di PlayStation e Xbox corrono in vostro aiuto realizzando due filmati dimostrativi tratti dalle versioni PS4 Pro e Xbox One X del nuovo sparatutto a mondo aperto di Bethesda.

Come spiegatoci a più riprese da Tim Willits, gli sviluppatori di id Software e degli studi Avalanche hanno preferito sfruttare la maggiore potenza computazionale delle console mid-gen di Sony e Microsoft dando precedenza alla fluidità e non alla risoluzione.

Se su PS4 e Xbox One X il nuovo kolossal FPS di Bethesda girerà a 1080p e a 60fps, quindi, sulle versioni base di PlayStation 4 e Xbox One il gioco andrà a 30fps e, molto probabilmente, avrà una risoluzione dinamica per non inficiare sulla fluidità dell'esperienza di gameplay ottenibile esplorando la Zona Devastata mentre andremo a caccia di Arche piene di Nanotriti (l'elemento necessario per acquisire i poteri ed evolvere le abilità già sbloccate) e di nemici da abbattere in un tripudio di esplosioni in technicolor.

Vi lasciamo perciò ai nuovi filmati di gioco di RAGE 2 e ricordiamo a tutti gli interessati che il titolo sarà disponibile a partire dal 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC.