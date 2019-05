RAGE 2 debutta al primo posto in UK ed è il nuovo leader della classifica inglese

RAGE 2 debutta al primo posto della classifica inglese mettendo così fine alla leadership di Days Gone che durava da tre settimane consecutive. Nonostante l'ottimo esordio, le vendite fisiche sono pari a un quarto di quelle registrate da RAGE nell'ottobre 2011 su PC, Xbox 360 e PlayStation 3 nella settimana di lancio.

RAGE 2 sembra però aver riscosso un notevole successo sul mercato digitale, nonostante non ci siano numeri precisi in merito. Per quanto riguarda il mercato fisico UK, il gioco ha venduto il 57% delle copie su PS4, il 38% su Xbox One ed il restante 5% su PC. A Plague Tale Innocence non sembra aver ricevuto invece una accoglienza troppo calorosa, avendo debuttato solamente alla posizione numero 2. Sniper Elite 2 Remastered agguanta invece la posizione numero 13, debuttando fuori dalla Top 10.

RAGE 2 Days Gone FIFA 19 Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption II Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Tom Clancy's The Division 2 A Plague's Tale Innocence New Super Mario Bros U

Days Gone scende in seconda posizione con un calo vendite pari al 38% mentre Mortal Kombat 11 passa dalla seconda alla quarta posizione, con vendite in calo del 47%. Sea of Thieves rientra invece nella Top 40 UK in ultima posizione grazie al taglio di prezzo apportato da numerosi rivenditori britannici.