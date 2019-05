RAGE 2: dettagli sul supporto PS4 PRO, Xbox One X e opzioni grafiche su PC

È passato quasi un anno da quando RAGE 2 è stato annunciato da Walmart Canada (ah, questa fa sempre ridere)! In questo periodo l’hype per l’uscita del gioco il 14 maggio non ha fatto che aumentare...

In questo periodo l’hype per l’uscita del gioco il 14 maggio non ha fatto che aumentare. Dal nostro trailer d’annuncio accompagnato dal sound di Andrew W.K. al brano di Danny Brown nel video dedicato al Mondo aperto (Ain’t it funny how it happens?), dai vari eventi di prova in giro per il mondo all'annuncio del grande ritorno dei cheat e molto, molto altro, è chiaro che ora che manca meno di un mese al grande giorno in cui il rosa fluo conquisterà il mondo, siamo solo all'inizio del divertimento.

Preparatevi per la follia con questa pratica guida che include alcuni dettagli importanti sull'uscita del gioco.

Grafica e FPS

Su Xbox One e PlayStation 4, RAGE 2 ha un limite di framerate impostato a 30 FPS a 1080p. Ci siamo concentrati sulla fluidità, perciò su Xbox One X e PlayStation 4 Pro il limite aumenta a 60 FPS. Chi giocherà su PC potrà impostare qualsiasi risoluzione supportata dal proprio sistema, senza limite al framerate.

Opzione Grafiche su PC

Campo visivo regolabile (da 50 a 120 gradi)

Mostra interfaccia (sì/no)

Stile mirino (predefinito/semplice/nessuno)

Sfocatura movimento (sì/no)

Profondità di campo (sì/no)

Supporto per monitor ultrawide (21:9) e super ultrawide (32:9) (PC)

RAGE 2 uscirà il 14 maggio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Prenotatelo per ottenere la missione esclusiva Il dio della morte, l’armatura leggendaria di Nicholas Raine e la pistola dei coloni. Anche la Collector’s Edition di RAGE 2 è disponibile per la prenotazione.