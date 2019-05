Rage 2, Dreams e tutte le altre live della settimana sul nostro canale Twitch

Come ogni Lunedì vi annunciamo il programma delle live settimanali sul nostro canale Twitch, e come sempre vi raccomandiamo di prendere la vostra agenda, cancellare tutti gli impegni, e segnarvi tutti gli appuntamenti con le nostre dirette, perché anche questa settimana ce ne sono di imperdibili!

Si parte già da oggi, tra pochissimo, con il nuovo capitolo dell'action di Avalanche, ID e Bethesda che sarà disponibile da domani (online ora la recensione di RAGE 2) Noi ve ne parliamo però oggi alle 14 ed alle 21, con un gustoso doppio appuntamento. Ci sarà spazio anche per la Francia Medievale di A Plague Tale: Innocence, per le mazzate di Super Smash Bros. Ultimate, e per le sessioni di sparatutto con Rainbow Six Siege e The Division 2.

Il tutto intervallato dalle ultime chiacchiere sui Battle Royale del momento, Apex Legends e ovviamente Fortnite, e dalle immancabili sessione di Domande & Risposte con la redazione di Everyeye.it. Insomma, ce n'è davvero di tutti i gusti: le nostre live potete seguirle sul canale Twitch di Everyeye.it, o in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Insomma, non avete più scuse.

Ecco il programma completo della settimana:

Lunedì 13 maggio

Ore 14:00 - Rage 2

Ore 18:00 - A Plague Tale: Innocence

Ore 21:00 - Rage 2



Martedì 14 maggio

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Super Smash Bros. feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - Apex feat. il Green

Ore 21:00 - Division 2 feat Giorno Gaming



Mercoledì 15 maggio

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Apex Legends: Torneo Community

Ore 21:00 - Overwatch feat OneHandFra



Giovedì 16 maggio

Ore 17:00 - Dreams

Ore 20:00 - 7 Giorni: il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming



Venerdì 17 maggio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Rage 2

Ore 21:00 - Fortnite feat RNade



Sabato 19 maggio

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat SchiacciSempre



Domenica 20 maggio

Da Definire