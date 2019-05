RAGE 2: esploriamo le terre desolate in un video di gameplay

Oggi è il day one di Rage 2: le prime recensioni sono online (sul nostro sito trovate ovviamente anche la nostra recensione di Rage 2: l'avete già letta?), tutti stanno cominciando a giocarci e a farsi la propria opinione sul nuovo titolo di Avalanche e ID Software.

Dopo aver risposto all'annosa domanda "Quanto dura la campagna di Rage 2?", e dopo avervi mostrato le prime tre ore di gameplay di Rage 2, in molti siete ancora curiosi di saperne di più sul gioco, per capire se ne valga o meno la pena o se l'unica "rage" in questione sarà quella vostra quando estrarrete il disco dalla console.

Ed allora ecco che interveniamo nuovamente a gamba tesa, mostrandovi un nuovo video di gameplay in cui ci dedichiamo all'esplorazione delle lande desolate che compongono il panorama di gioco. Trattandosi di un open world infatti, andare in perlustrazione delle wasteland in cerca di side quest sarà un aspetto fondamentale della vostra avventura.

E allora senza indugiare oltre, allacciate le cinture e salite in macchina con noi, nel nostro video che trovate, come sempre, sul canale YouTube Everyeye On Demand, in cui trovate tutte le repliche delle nostre live, e sul canale Twitch di Everyeye.it, dove invece potrete godervi tutte le nostre dirette!