RAGE 2: l'esplosivo trailer di lancio mostra le follie della Zona Devastata

Nel trailer di lancio di RAGE 2 confezionato da Bethesda per prepararci all'uscita dell'attesissimo FPS a mondo aperto di id Software e Avalanche, il Generale Cross aizza le sue truppe mutanti contro coloro che vorranno mettere in dubbio il potere dell'Autorità.

Interpretando Walker, l'Ultimo Ranger di un mondo futuro devastato dall'impatto dell'asteroide Apophis che ha messo fine alla civiltà, il nostro compito sarà quello di fronteggiare la minaccia rappresentata dall'Autorità e da tutte le altre fazioni di sciacalli, criminali incalliti e creature cibernetiche che imperversano per le strade della Zona Devastata.

Grazie all'esperienza maturata dagli Avalanche Studios nel campo degli action adventure open world e dal team di id Software in quello degli sparatutto in prima persona, l'offerta ludica di RAGE 2 promette di essere una delle più complete ed appaganti dell'intero panorama degli FPS free roaming, o almeno questa è la speranza nutrita da Bethesda e dai tanti cultori del genere.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio di RAGE 2 e di ricordarvi che il titolo sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 14 maggio, cogliamo l'occasione per rimandarvi alla lettura dell'ultima prova di RAGE 2 a firma di Giuseppe Arace e all'intervista che Alessandro Bruni ha organizzato con i membri degli Avalanche Studios per discutere dell'immaginario punk post apocalittico che permea l'intera opera.