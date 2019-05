In RAGE 2 ci saranno eventi a tempo e stravolgimenti del mondo di gioco

Grazie ad una recente intervista a Tim Willits di idSfotware sono stati diffusi molti dettagli su quello che riguarda la componente online di RAGE 2, che non permetterà in alcun modo di giocare con altri utenti.

In RAGE 2 non sarà infatti possibile giocare in cooperativa e non vi saranno elementi online come la Mutant Bash TV del primo capitolo. Accedendo al gioco con la console connessa ad internet, però, potrete partecipare ad alcuni eventi a tempo che non solo aggiungeranno nuove missioni ma vi daranno l'opportunità di sbloccare contenuti esclusivi ed esplorare un mondo di gioco diverso dal solito. Non sappiamo quanto profondi siano questi cambiamenti, ma si tratta sicuramente di una valida iniziativa che potrebbe riuscire a tenere incollati i giocatori allo schermo più del solito. In ogni caso il gioco potrà essere completato senza alcun problema anche da chi vuole giocare offline e non è interessato a partecipare a tali eventi, dal momento che non vi sono restrizioni di alcun tipo.

Vi ricordiamo che RAGE 2 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 14 maggio 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (su Bethesda.net e Steam). Pare inoltre che le uniche versioni console di RAGE 2 a 60fps siano quelle PlayStation 4 Pro e Xbox One X, dove la risoluzione sarà in entrambi i casi bloccata a 1080p. Grazie ad un recente trailer potete dare uno sguardo ai Sudari Immortali di RAGE 2, una delle numerose fazioni nemiche.