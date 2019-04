RAGE 2: il frenetico sparatutto Bethesda esplode nella nostra Video Anteprima

In arrivo il prossimo 14 maggio, RAGE 2 prova a superare il suo predecessore sotto molti aspetti, sia in termini di gameplay che di ambientazione. Lo sparatutto in prima persona partorito dal connubio tra id Software ed Avalanche Studios è un concentrato di follia e adrenalina.

Come ci spiegano Giuseppe Arace e Luca De Pauli nella Video Anteprima che anticipa la nostra recensione del nuovo FPS open world di Bethesda, dobbiamo immaginare RAGE 2 come se fosse il figlio pazzo di DOOM e Mad Max, costantemente in bilico tra genio e squilibrio. Questa doppia anima si riflette anche in un comparto ludico che si dimostra piuttosto esaltante pad alla mano, e meno soddisfacente quando si passa all’esplorazione del mondo post-atomico.

Superate le contraddizioni del capitolo precedente, il nuovo atto dell'epopea free roaming di Bethesda prova infatti a soddisfare le esigenze degli appassionati del genere attraverso un gunplay impeccabile e una componente free roaming che, al netto di alcune sbavature, risulta essere piuttosto godibile.

Per scoprire se le ottime sensazioni lasciateci dalla nostra prova su strada di RAGE 2 sapranno reggere il confronto con le missioni più avanzate della campagna principale e le attività a mondo aperto legate all'endgame, non ci resta che attendere l'uscita del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.