RAGE 2 non sarà un Gioco come Servizio, assicura Tim Willits

Le polemiche che hanno accompagnato il problematico lancio di progetti come Anthem e Fallout 76 stanno spingendo molti appassionati e addetti al settore a chiedersi quanto possa essere salutare per l'industria videoludica adottare in maniera estensiva la formula dei cosiddetti "Giochi come Servizi".

Pur senza entrare nel merito delle critiche avanzate dai giornalisti d'area e dalla community di videogiocatori, Tim Willits ha comunque approfittato dell'occasione offertagli dai redattori di GameSpot per spiegare, nelle vesti di direttore di id Software, quale approccio ha deciso di adottare per dare forma a RAGE 2 assieme agli studi Avalanche per conto di Bethesda.

"No, non sarà un 'Gioco come Servizio' ma semplicemente un gioco che supporteremo a lungo dopo il lancio", ha precisato Willits aggiungendo subito dopo che "non so, è così difficile trovare una definizione perfetta per ciò che sono in realtà i Giochi come Servizi (dall'inglese "Games as a Service" o "GaaS", ndr). Molte persone la pensano diversamente su questo genere di definizioni e potrei aver confuso qualcuno quando ho iniziato a parlare di RAGE 2".

"Ciò che stiamo progettando di fare", conclude il boss di id Software, "è creare aggiornamenti e contenuti per questo gioco dopo il lancio. Quindi monitoreremo il gioco, controlleremo le reazioni dei fan, accoglieremo le richieste pervenute dalla community e aggiorneremo il titolo. Non è un free-to-play o quel tipo di gioco che necessita di un abbonamento ma vi assicuro che sarà supportato a lungo".

Di recente, Tim Willits ha mostrato delle nuove scene di gioco sulle Arche di RAGE 2 per alimentare l'attesa degli appassionati per l'uscita di questo ambizioso sparatutto a mondo aperto, prevista per il sempre più prossimo 14 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4. Su queste pagine trovate anche la nostra Video Anteprima.