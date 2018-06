Rage 2 girerà a 60fps su PS4 Pro e Xbox One X; 30fps sulle console standard

Durante la conferenza di Bethesda abbiamo finalmente avuto modo di vedere Rage 2 in azione in un lungo video gameplay, che ha mostrato sia le sessioni sparatutto che le fasi a bordo dei veicoli.

Successivamente, sono emersi i primi dettagli tecnici sul gioco. Rage 2 non sarà mosso dall'id Tech di id Software, bensì dall'Apex Engine di Avalanche Studios. Lo sviluppo, infatti, è principalmente nelle mani del team svedese, mentre i creatori di DOOM stanno ricoprendo il ruolo di consulenti. Il titolo girerà a 60fps su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. I possessori delle due console standard, PlayStation 4 e Xbox One, dovranno invece accontentarsi di un framerate pari a 30fps. Su PC, come facilmente immaginabile, non ci saranno limiti di sorta e tutto dipenderà dall'hardware a disposizione del giocatore.

Cosa ne pensate al riguardo? Su quale dispositivo acquisterete Rage 2? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'uscita del titolo è prevista per la primavera del 2019. La data precisa verrà svelata prossimamente. Se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di leggere l'anteprima a cura del nostro Alessandro Bruni, che ha avuto modo di provarlo all'E3 2018 di Los Angeles.