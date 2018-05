RAGE 2: id Software conferma che non saranno presenti le loot box

Dopo l'annuncio di ieri, quest'oggi Bethesda ha mostrato un video di gameplay di RAGE 2 e svelato che il titolo verrà pubblicato l'anno prossimo. Subito dopo sono emersi i primi dettagli relativi a gameplay, armi e veicoli.

In un'intervista concessa al sito tedesco GameStar, Tim Willits di id Software ha dichiarato che l'obiettivo è quello di tenere incollati i giocatori per un lungo periodo di tempo, per cui verranno pubblicati aggiornamenti e contenuti a cadenza regolare. Maggiori dettagli al riguardo verranno forniti prossimamente, ma intanto ha assicurato che non verranno incluse le loot box acquistabili tramite microtransazioni. A tal proposito ha dichiarato, ridendo, quanto segue: "Abbiamo optato per un approccio innovativo: compri il titolo, ci giochi".

In un altro passo dell'intervista, invece, Willits ha confessato che RAGE 2 è stato pensato fin dall'inizio come un progetto collaborativo, che unisce "l'azione tipica degli FPS di id Software, e l'esperienza negli open world di Avalanche Studios".

RAGE 2 è atteso per il 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Al momento non sappiamo se verrà realizzata anche un'edizione per Nintendo Switch come avvenuto in tempi recenti per alcune produzioni Bethesda.