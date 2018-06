RAGE 2: ID Software si dice soddisfatta della collaborazione con Avalanche Studios

RAGE 2 sarà molto più di un semplice sequel, sarà un gioco unico e speciale, stando alle parole di Tim Willits di ID Software, il quale si è detto molto contento di aver potuto condividere il progetto con Avalanche Studios.

RAGE 2 "è molto più di un semplice sequel, vi assicuro. Il gameplay e la collaborazione con Avalanche hanno dato vita a qualcosa di unico, un mix che raramente mi è capitato di vedere. Per noi è stato importante condividere le nostre idee e le conoscenze accumulate in RAGE con Avalanche." Willits ha ribadito come RAGE 2 presenterà ambientazioni più ampie e più varie rispetto a quelle del primo capitolo, il tutto con una narrazione decisamente più profonda.

Il nuovo sparatutto ID Software e Avalanche arriverà nel 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per saperne di più sarà necessario attendere la conferenza E3 di Bethesda in programma lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino, ora italiana.