RAGE 2: id Software sta collaborando con Avalanche solo dal punto di vista creativo

In questi giorni di QuakeCon 2018 sono emersi ulteriori dettagli sul folle RAGE 2, titolo in sviluppo presso Avalanche Studios in collaborazione con id Software.

Nel corso di un'intervista con il game director di Avalanche, Magnus Nedfors, sono emersi maggiori dettagli sul ruolo di ciascuna delle due software house nello sviluppo dello sparatutto:

"Siamo noi di Avalanche che stiamo sviluppando il gioco sin dall'inizio. Abbiamo scritto il codice, realizzato le immagini e tutto il resto. Quella parte del gioco è in sviluppo presso gli studi di Avalanche a Stoccolma."

"Collaboriamo a stretto contatto con il team di id Software, che ci ha dato qualche dritta per quanto riguarda la componente sparatutto del gioco. Ci hanno insegnato molto sul tipo di combattimento in stile id Software."

Pare inoltre che Bethesda fosse in contatto con Avalanche da un bel po' e l'idea del seguito di RAGE sia nata in un secondo momento:

"Erano molto felici del lavoro nelle fasi iniziali, visto che non ci hanno mai detto esplicitamente di volere questo gioco. Ci hanno detto 'hey, cosa fareste se aveste l'opportunità di dare vita al sequel di RAGE?' Così ci hanno affidato questo compito e dato l'opportunità di inserire nel gioco le nostre idee prima ancora di fornirci qualche indicazione sul gioco. È esattamente così che vogliamo lavorare."

Vi ricordiamo che RAGE 2 non ha ancora una data d'uscita ma dovrebbe arrivare nella prima metà del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nelle ultime ore si è parlato anche di una possibile versione Nintendo Switch, ma al momento non vi è ancora nulla di ufficiale in merito. Il gioco non includerà alcuna modalità multiplayer, ma vanterà la presenza di una componente social e di mezzi in grado di volare.