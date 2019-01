RAGE 2 ironizza su Far Cry New Dawn, nuovo video gameplay in arrivo

Bethesda ha pubblicato un Tweet per annunciare che la prossima settimana pubblicherà un nuovo video gameplay di RAGE 2, nel messaggio però la compagnia non ha mancato di rivolgere una frecciatina a Far Cry New Dawn...

Oltre ad ironizzare sulla presenza del colore rosa come tonalità di spicco del nuovo Far Cry (lo stesso colore che predomina negli artwork di RAGE 2), i grafici di Bethesda hanno creato un'immagine che prende ispirazione dalla copertina del gioco Ubisoft, con tanto di riferimento nel logo, trasformato in RAGE 2 Newer Dawn. Il social media manager della casa francese ha risposto al Tweet di Bethesda invitando gli sviluppatori di RAGE 2 a dare uno sguardo al nuovo trailer di Far Cry New Dawn diffuso nella giornata di ieri.

Cosa ne pensate di questo botta e risposta via social? Ricordiamo che Far Cry New Dawn uscirà il 15 febbraio mentre RAGE 2 arriverà il 14 maggio, entrambi i titoli usciranno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.