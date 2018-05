RAGE 2: leakato un video teaser di 15 secondi prima dell'annuncio ufficiale

Come segnalato sul forum di ResetERA, su YouTube è stato caricato un video di RAGE 2 della durata di 15 secondi, apparentemente tratto dal pre-roll di una campagna pubblicitaria del nuovo gioco Bethesda, che sarà annunciato ufficialmente nella giornata di oggi.

Il breve video permette di dare un primissimo sguardo alle ambientazioni e ad alcuni dei personaggi del gioco, purtroppo però al momento non sono emersi ulteriori dettagli in merito alla nuova produzione di ID Software. Sembra ormai tutto pronto per l'annuncio di RAGE 2, la pagina Facebook del gioco è stata aggiornata nelle scorse ore e un Tweet pubblicato nella notte conferma l'arrivo di un trailer per la giornata di oggi.

Il video "leakato" dovrebbe, come detto, appartenere ad una campagna pubblicitaria e dunque non sarebbe strettamente legato al trailer in programma per oggi, che dovrebbe essere quindi diverso rispetto a quanto trapelato. Non ci resta che attendere le prossime ore per saperne di più, RAGE 2 è ancora privo di una finestra di lancio anche se nei giorni scorsi si è ipotizzato un lancio in autunno, giusto in tempo per le festività di fine anno. Lo spot conferma inoltre la natura di sequel e sembra escludere la possibilità di un reboot, come ipotizzato in un primo momento, almeno a giudicare dal titolo con numero sequenziale.