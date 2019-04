RAGE 2: la modalità Ha Il Fuoco Dentro sarà disponibile come bonus preorder

Boom Shakalaka! Tim Kitzrow è finito nel gioco sbagliato: la sua leggendaria voce è arrivata nella Zona devastata direttamente dai più famosi campi da basket americani come codice cheat bonus per la prenotazione di RAGE 2, che attiva la modalità Ha il fuoco dentro.

Il codice cheat per la modalità Ha il fuoco dentro permette ai viandanti della Zona devastata di RAGE 2 di sperimentare un’ulteriore follia: le leggendarie battute di Kitzrow dei bei tempi andati e nuovissime espressioni pensate apposta per RAGE 2 incoraggeranno costantemente i giocatori mentre decimano i nemici. Tra un “Bum Bum, Cibo per Cani” e un “Respinto”, sarà dura annoiarsi durante la guerra contro il generale Cross e le schiacciate in faccia ai vari pazzoidi che si aggirano nella Zona devastata.

Il codice cheat per la modalità Ha il fuoco dentro sarà inoltre disponibile dopo il lancio, in vendita presso un mercante del gioco in cambio di valuta di gioco. RAGE 2 sarà pubblicato il 14 maggio 2019 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.