RAGE 2 si mostra nei migliori scatti su Playstation 4: ecco la selezione di Sony

In seguito al suo esordio sul mercato videoludico, RAGE 2 ha conquistato la classifica britannica, arrivando ad occuparne la posizione di vertice come gioco più venduto della settimana, in sostituzione di Days Gone.

L'esplosiva produzione targata id Software, Avalanche Studio e Bethesda è stata inoltre assoluta protagonista dell'ultima edizione di "Share of the Week", contest Sony dedicato alla fotografia in-game su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Nel corso dell'ultima settimana, gli utenti attivi sulle due home console si sono dunque sbizzarriti nel condividere sui social le proprie migliori istantanee ambientate nell'universo videoludico di RAGE 2. La community videoludica si è sbizzarrita, andando ad interpretare il tema con sfumature tra loro differenti: potete visionare le foto vincitrici del contest direttamente in allegato al cinguettio presente in calce a questa news. Cosa ve ne pare, qual è la vostra preferita?

Vi ricordiamo che lo shooter in prima persona è attualmente disponibile sul mercato videoludico. Per maggiori informazioni su questa adrenalica produzione, vi rimandiamo alla recensione di RAGE 2 presente sulle pagine di Everyeye, all'interno della quale il nostro Francesco Fossetti analizza pregi e difetti del titolo. Prima di salutarvi, ne approfittiamo inoltre per anticiparvi che il prossimo protagonista del contest "Share of the Week" sarà nientemeno che Red Dead Online: pronti a tornare nel vecchio west?