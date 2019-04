In RAGE 2 la narrativa ricoprirà un ruolo molto importante

La maggior parte del materiale promozionale di RAGE 2 si focalizza sul gameplay, sull'anima scanzonata della produzione e sull'azione sfrenata a metà strada tra DOOM e Mad Max. La scarsità di informazioni sulla storia potrebbe indurre qualcuno a pensare che si tratti di una componente di scarsa rilevanza: per fortuna, non è così.

Il narrative director Odd Ahlgren e il senior narrative designer Loke Wallmo hanno avuto modo di parlare dell'argomento in una recente intervista concessa a Official PlayStation Magazine. I due hanno spiegato che Bethesda e id Software hanno puntato fin dall'inizio alla realizzazione di una forte componente narrativa. "La maggior parte delle persone che incontrerete, quasi tutte le cose che vedrete, anche i nemici con i quali non parlerete mai, hanno una storia alle loro spalle e una ragione che li ha spinti ad esser lì. Hanno anche un motivo che giustifica il loro comportamento oltraggioso. La maggior parte delle cose avranno una spiegazione, se osserverete da vicino", ha spiegato Ahlgren.

"È più di un sandbox", ha aggiunto Wallmo. "Nei posti dove vi recherete troverete qualcosa che ha un contesto e una storia. I folli personaggi che incontrerete hanno delle motivazioni ben precise per ciò che fanno e ciò che vi chiedono". Fa senza dubbio piacere sapere che gli sviluppatori abbiano deciso di curare anche il comparto narrativo, oltre al gameplay, che già ci è parso molto promettente. Gli amanti dell'esplorazione e degli open world avranno quindi modo di approfondire a dovere il contesto e scoprire dettagli aggiuntivi sulla trama principale.

RAGE 2, ricordiamo, sarà disponibile dal 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno svelato la modalità "Ho il fuco dentro", che sarà disponibile come bonus pre-order. Al PAX East 2019, invece, abbiamo avuto modo di analizzare l'albero delle abilità.