Rage 2 non sarà un seguito diretto del primo capitolo del 2011

Nonostante siano passati diversi giorni dall'annuncio ufficiale, sono ancora poche le informazioni concrete su Rage 2. Bethesda ha riservato il meglio per la conferenza fissata per le 03:30 di lunedì 11 giugno, ma qualche dettaglio è comunque trapelato.

In un'intervista concessa a Official PlayStation Magazine, Tim Willits di id Software ha dichiarato che Rage 2 non sarà un seguito diretto del primo capitolo uscito nel 2011 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, bensì un'esperienza del tutto nuova. La narrazione, quindi, non riprenderà da dove era stata lasciata. Il motivo? "La partnership con Avalanche Studios ha dato forma ad un gameplay davvero unico e speciale. È stato davvero stupendo lavorare con loro e condividere le nostre idee e conoscenze".

Successivamente, ha aggiunto che in Rage 2 le ambientazioni saranno molto più varie e sviluppate che in passato e che il tutto sarà sorretto da una componente narrativa più profonda. In una precedente dichiarazione, il team ha dichiarato che anche il finale sarà migliore. Quello del primo, infatti, lasciò insoddisfatti innumerevoli giocatori.

Rage 2 verrà pubblicato nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Lo sviluppo del titolo è il frutto della collaborazione tra id Software, che cura la componente shooter, e da Avalanche Studios, team svedese che ha messo a disposizione il suo know-how per lo sviluppo dell'open world e dei veicoli.