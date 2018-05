Rage 2 è sviluppato in collaborazione con Avalanche Studios (Mad Max, Just Cause)

Dopo i numerosi indizi disseminati in rete nei giorni scorsi e il leak del teaser trailer, nelle scorse ore Bethesda ha ufficialmente annunciato RAGE 2, sequel del titolo omonimo uscito nel 2011 su PC, PS4 e Xbox One.

Poco fa, invece, abbiamo scoperto che non sarà solo id Software, il team responsabile del primo capitolo, a svilupparlo, bensì lo studio si avvarrà della collaborazione di Avalanche Studios. La compagnia svedese è nota per aver sviluppato la serie Just Cause, Renegade Ops, e un altro titolo dall'ambientazione post-apocalittica, Mad Max. L'informazione può essere reperita sul sito ufficiale italiano del gioco: "RAGE 2 è frutto della collaborazione di due eccellenze videoludiche: Avalanche Studios, i maestri della follia a mondo aperto, e id Software, gli dèi degli sparatutto in soggettiva,insieme per sconvolgervi con un mondo delirante in cui andare ovunque, sparare a chiunque e fare esplodere ogni cosa."

Al momento sono davvero pochi i dettagli sul progetto, e l'unica cosa che abbiamo avuto modo di vedere è il trailer dell'annuncio che dura poco meno di un minuto, che ci introduce all'ambientazione e ci presenta i personaggi del gioco. Il primo video gameplay verrà mostrato alle ore 16:00 di domani 15 maggio. Non sono state fornite informazioni sulla finestra di lancio, mentre sappiamo che il titolo uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC (in calce potete ammirare le cover ufficiali). Sarà davvero interessante scoprire se verrà realizzata anche una versione per Nintendo Switch, come accaduto per i recenti prodotti di casa Bethesda.