RAGE 2: nuove immagini e informazioni sulla fazione nemica dell'Autorità

Dopo aver svelato i requisiti di RAGE 2 ed averci illustrato le capacità e le strategie d'attacco dei Sudari Immortali, id Software e degli studi Avalanche ci fanno assaggiare nuovamente la polvere radioattiva della Zona Devastata per farci incontrare l'Autorità, una delle principali fazioni nemiche.

Sopravvissuti allo spaventoso cataclisma che ha annientato la civiltà attraverso l'uso massiccio dell'ingegneria genetica e degli innesti cibernetici, i membri dell'Autorità saranno una minaccia costante per il nostro alter-ego sia per la loro innata ferocia che, soprattutto, per l'incredibile livello tecnologico delle loro armi.

Tra cannoni al plasma, lame dure come il diamante e mine di prossimità ad antimateria in grado di disintegrare all'istante la struttura molecolare del malcapitato di turno, gli sgherri al seguito del Generale Cross non avranno pietà per chi oserà ostacolare il loro cammino e difenderanno strenuamente i depositi di Nanotriti da cui attingono la forza necessaria per mantenere in piedi la loro gigantesca macchina bellica.

I luogotenenti mutanti della fazione nemica dell'Autorità ci daranno la caccia a partire dal 14 maggio, giusto in tempo per il lancio di RAGE 2 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, perchè non recuperare il nostro provato di RAGE 2 a firma di Giuseppe Arace per ingannare l'attesa prima della pubblicazione della nostra recensione e dell'inizio dell'avventura sci-fi del Ranger Walker?