RAGE 2: nuove informazioni sull'albero di miglioramenti delle Abilità

Il programmatore di id Software Yan Knoop ha colto al volo l'occasione fornitagli dall'ultimo video di gioco di RAGE 2 per approfondire l'argomento e illustrare nel dettaglio gli interventi compiuti per permetterci di potenziare le abilità tramite un albero di miglioramenti estremamente ramificato.

"L'esplorazione del mondo di gioco è molto libera e versatile, un aspetto che si accentua apportando miglioramenti alle proprie abilità", ha infatti spiegato Yoop sulle pagine del PlayStation Blog statunitense aggiungendo che "se riuscirai a padroneggiare i poteri come Slancio, Salto Gravitazionale, Galleggiamento, Vortice o Assalto, potrai davvero dominare qualsiasi scontro e lasciare continuamente storditi i tuoi nemici".

L'albero delle abilità dell'eroe di RAGE 2 comprenderà ben 70 miglioramenti, ciascuno capace di fornire bonus ingame alle statistiche dei propri poteri e capacità uniche col loro utilizzo nelle fasi più avanzate dell'avventura, o grazie all'esperienza acquisita portando a compimento le attività basate sul free roaming.

Secondo quanto anticipato dal programmatore della software house texana, infatti, "tutte le abilità vanteranno un certo utilizzo di base che avrà scopi offensivi, difensivi o di esplorazione. Tuttavia, la maggior parte di queste abilità disporrà di funzioni aggiuntive che contribuiranno a sbloccarne l'effettivo potenziale e il loro scopo originario. Sarà grazie a questi potenziamenti che le abilità riusciranno ad eccellere e ad offrire la massima creatività all'utente".

Il lancio di RAGE 2 è previsto per il 14 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4. Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate il nostro speciale a firma di Alessandro Bruni, con un focus sul sistema di combattimento, sulla componente narrativa, sulla progressione ruolistica basata sull'esplorazione dell'immensa mappa di gioco e, logicamente, sul comparto grafico del nuovo kolossal post-apocalittico di Bethesda.