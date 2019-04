RAGE 2: il nuovo video di gioco mostra le Arche della Zona Devastata

Gli sviluppatori di id Software colgono al volo l'occasione offertagli da Microsoft per mostrarci delle scene di gioco inedite di RAGE 2 nel corso dell'ultima puntata di Inside Xbox che ci ha regalato, tra le altre cose, l'annuncio di Xbox One S All Digital Edition senza lettore ottico.

La nuova demo confezionata da Tim Willits ci porta idealmente all'interno delle Arche, le strutture ipertecnologiche in cui dovremo addentrarci per acquisire i Nanotriti necessari per evolvere le abilità del nostro alter-ego e riuscire, così facendo, a superare le sfide offerte dalle regioni più pericolose dell'immenso mondo di gioco.

Il ventaglio di poteri da acquisire sarà particolarmente ampio e darà modo agli appassionati di personalizzare la propria esperienza di gioco in funzione dell'approccio adottato per fronteggiare i mostri della Zona Devastata e le bande di criminali al seguito dell'Autorità. Parallelamente alle abilità vedremo poi evolversi l'arsenale di Walker con gadget, accessori e armi che comprenderanno, ad esempio, la mitica BFG 9000 di DOOM.

La caccia ai Nanotriti dell'universo sci-fi di RAGE 2 partirà ufficialmente il prossimo 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine trovate un esplosivo speciale a firma di Alessandro Bruni che ci aiuta a familiarizzare con le dinamiche di gioco, con le possibilità free roaming e con il canovaccio narrativo dell'ultima fatica sparatutto di Bethesda.