RAGE 2 offrirà una vera esperienza FPS Open World, gameplay trailer in arrivo oggi

Dopo aver pubblicato il primo teaser trailer di RAGE 2, Bethesda ha aperto il sito ufficiale del gioco, tramite il quale scopriamo che il titolo offrirà "una vera esperienza FPS Open World", queste le esatte parole utilizzate dal publisher.

Purtoppo il sito di RAGE 2 non offre altri dettagli in merito, limitandosi a presentare il trailer e la copertina del gioco, che vi abbiamo proposto anche noi nella giornata di ieri e che riproponiamo in calce alla notizia. RAGE 2 è sviluppato in collaborazione da ID Software (autori di DOOM, QUAKE e del primo RAGE) e Avalanche Studios, il team svedese responsabile della serie Just Cause, di Renegade Ops e Mad Max, franchise a cui RAGE 2 sembra ispirarsi per lo stile estetico.

Il primo video gameplay di RAGE 2 sarà pubblicato oggi pomeriggio alle 16:00, non ci resta dunque che attendere poche ore per scoprire tutto sul nuovo FPS Open World di Bethesda. Nel omento in cui scriviamo il publisher non ha annunciato la data di lancio ma il gioco dovrebbe uscire nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, nessuna conferma riguardo un possibile porting per Nintendo Switch.